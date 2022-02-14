Власти Казани рассказали, что ждет Вахитовский и Приволжский районы города в 2022 году

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

По-прежнему 35% всех жалоб жителей Вахитовского и Приволжского районов Казани касается вопросов ЖКХ, несмотря на то, что в 2021 году капремонт провели почти в 60 домах на 13 тысяч человек, а в 2022 году отремонтировать собираются еще 37, в том числе в исторической части Вахитовского района города.

Это касается в том числе объектов культурного населения, которые требуют особенных правил реставрации и реконструкции. В частности, речь идет о «Доме чекиста» недалеко от Черного озера и дома «Миру мир» на Большой Красной улице. В прошлом году благоустроили 75 дворов Вахитовского и Приволжского районов Казани — еще 68 запланированы на 2022 год. Акцент будет делаться и на ремонте «комплексных дворов», сообщили на «деловом понедельнике» в мэрии города.

Фото: Максим Платонов (архив)

Вместе с ГЖФ на проспекте Универсиады на месте снова недостроенной парковки собираются разместить детскую площадку и наземный паркинг. А двор в Центре реабилитации инвалидов хотят сделать «особенным», с установкой специального оборудования.

Вообще, реализуя программу «Доступная среда» для людей с ограниченными возможностями, в районах проанализируют более 1800 объектов, включая торговые центры и общественные пространства, где могут и должны быть установлены пандусы.

Приволжский и Вахитовский районы Казани также продолжают пытаться решить проблему нехватки образовательных учреждений, отремонтировав за 140 миллионов рублей 27 школ и 32 детских сада. В 2022-м капремонт проведут в 34 школах и 44 детсадах, на что потратят 264 миллиона рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ЖК «Солнечный город» к детсаду №4 достроят второе здание. Дополнительные корпуса появятся и в гимназии №18 на 10 тысяч кв. метров — это увеличит число мест и позволит обучаться в ее стенах 540 детей.

По мнению мэра Казани Ильсура Метшина, проблема управления Вахитовским и Приволжским районами города заключается в том, что они абсолютно разные. Так, Вахитовский — это центр города, где в основном сосредоточены объекты культурного наследия, а Приволжский — спальный район.



Сергей Афанасьев