За сутки в Казани произошло более 130 ДТП
За последние сутки в столице Татарстана произошло 138 ДТП. В некоторых происшествиях есть пострадавшие. Так, случились столкновение и наезд на пешехода. Об этом сообщает телеграм-канал ГИБДД Казани.
В минувшее воскресенье в городе задержали 18 водителей, которые управляли автомобилем в нетрезвом виде. Также у семи человек не оказалось водительских прав. По подозрению в совершении преступления в отдел полиции доставили одного горожанина.
Несколько дней назад житель Зеленодольска сбил пожилую женщину. Так, 64-летний водитель автомобиля Ford передвигался задним ходом. Позади машины находилась 77-летняя местная жительница. Не заметив пенсионерку, водитель сбил ее. Пострадавшую госпитализировали с различными ушибами.
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