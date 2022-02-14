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За сутки в Казани произошло более 130 ДТП

06:25, 14.02.2022
За сутки в Казани произошло более 130 ДТП
Фото: Максим Платонов

За последние сутки в столице Татарстана произошло 138 ДТП. В некоторых происшествиях есть пострадавшие. Так, случились столкновение и наезд на пешехода. Об этом сообщает телеграм-канал ГИБДД Казани.

В минувшее воскресенье в городе задержали 18 водителей, которые управляли автомобилем в нетрезвом виде. Также у семи человек не оказалось водительских прав. По подозрению в совершении преступления в отдел полиции доставили одного горожанина.

Фото: Максим Платонов

Несколько дней назад житель Зеленодольска сбил пожилую женщину. Так, 64-летний водитель автомобиля Ford передвигался задним ходом. Позади машины находилась 77-летняя местная жительница. Не заметив пенсионерку, водитель сбил ее. Пострадавшую госпитализировали с различными ушибами.

Диана Жиленкова
Происшествия Татарстан

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