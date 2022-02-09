За сутки с улиц Казани вывезли 13,7 тысячи тонн снега

За последние сутки с казанских улиц вывезли 13 720 тонн снега, а с начала зимнего сезона — 732 703 тонны. Об этом рассказали в мэрии города.

Сегодня в дневной уборке задействуют 567 дорожных рабочих и 418 единиц специальной техники. Снег будут вывозить с улиц Айдарова, Батурина, Баумана, Восстания, Габишева, Кулахметова, Павлюхина, Серова, Чуйкова и многих других.

Фото: realnoevremya.ru

Минувшей ночью улицы города от снега очищали 93 дорожных рабочих и 372 единицы спецтехники. Горожан призвали не парковать машины вдоль проезжей части, потому что они мешают работе спецтехники.

Вчера стало известно, что в столице Татарстана построят дополнительные снегоплавильные камеры. С помощью новых объектов значительно ускорится время выгрузки снега. Кроме того, проведение технических работ станет проще.

Диана Жиленкова