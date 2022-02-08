В Казани ночью в уборке снега задействуют 372 единицы техники

В Казани ночью на уборку улиц от снега выйдут 93 дорожных рабочих и 372 единицы специальной техники. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Снег будут вывозить со следующих улиц: Абжалилова, Авангардной, Баумана, Белинского, Большой, Вишневского, Волгоградской, Зорге, Ипподромной, Салимжанова, Сафиуллина, Татарстан, Фрунзе; с проспектов Ибрагимова, Победы, Универсиады и Ямашева, Мамадышского, Сибирского и Оренбургского трактов, Аметьевской магистрали, Фермского шоссе, площади Свободы, моста «Миллениум», из поселков Аметьево и Нагорный.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Дорожные службы просят казанцев не парковать автомобили вдоль проезжей части, потому что они препятствуют работе спецтехники.

За минувшие сутки с городских улиц вывезли 15 295 тонн снега, а с начала зимнего сезона — 718 983 тонны. Днем на уборку вышли 569 дорожных рабочих и 381 единица специальной техники.



Татьяна Леухина