Носов Игорь Николаевич
Общая информация
Родился 20 апреля 1978 года в г. Казани.
Образование:
Кембриджский университет, Великобритания, по программе «Менеджмент» (University of Cambridge, Judge Business School. General Management, GMCA),
Юридический институт МВД РФ, г. Москва (специальность «юриспруденция»)
Защитил степень MBA в Университете штата Колорадо, США (Colorado State University, College of Business. Executive MBA).
Трудовая деятельность:
2002 — 2007 гг. — работа в российском представительстве компании «Philip Morris International», г.Москва.
2007 — 2008 гг. — заместитель руководителя ОЭЗ «Алабуга».
2008 — 2010 гг. — руководитель ОЭЗ «Алабуга» (руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению ОЭЗ по РТ).
2010 г. — заместитель генерального директора ОАО «ОЭЗ», г.Москва.
2010 — 2012 гг. — первый заместитель министра промышленности и торговли РТ.
2012 — 2013 гг. — заместитель руководителя Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства г. Москвы.
С марта 2013 г. — генеральный директор АО «ОЭЗ „Иннополис“.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, г. Иннополис, ул. Университетская, 7
- Телефон: (843) 200-07-01
- Email: sez@innopolis.com
- Сайт: http://innopolis.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018