Прокуратура Казани назвала причину гибели двух людей от отравления угарным газом в квартире на улице Шоссейной

Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Кировского района Казани совместно со специалистами управляющей компании ООО «ГазЖилСервис» и ЭПУ «Казаньгоргаз» провела выездную проверку после гибели от отравления угарным газом двух жителей квартиры дома №18 на улице Шоссейной. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Они проверили состояние внутридомового газового оборудования во всех пяти подъездах и обнаружили нарушение герметичности дымоходов. Из-за этого угарный газ полностью не выводился наружу и мог попасть в жилые помещения.

Негерметичность дымоходов объясняется износом сетей из-за длительного периода эксплуатации многоквартирного дома. Граждане не обращались с жалобами в управляющую компанию.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В надзорном ведомство отметили, что за надлежащее содержание дымохода несет ответственность управляющая компания. В результате проверки прокуратура внесла в адрес директора ООО «УК «Заречье» представление об устранении нарушений и привлечении виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. В квартире по улице Шоссейной обнаружили тела женщины 1968 года рождения и мужчины 1973 года рождения с признаками отравления угарным газом. Кроме того, пострадал живущий в соседней квартире мужчина 1994 года рождения. Его госпитализировали. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).



Татьяна Леухина