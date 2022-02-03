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В Казани мужчина погиб, упав в мазутохранилище

11:13, 03.02.2022
В Казани мужчина погиб, упав в мазутохранилище
Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Кировского района Казани провела проверку по факту гибели мужчины после падения в мазутохранилище на ул. К. Цеткин, д. 8/27. Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

С 2015 года земельный участок под мазутохранилище принадлежит на праве собственности ООО «Электрон». После покупки земля по прямому назначению не использовалась, на участке не организовали пропускной режим и круглосуточную охрану.

Однако администрация ООО «Электрон» не приняла все необходимые меры для препятствования проникновения на территорию посторонних лиц.

Фото: прокуратура РТ

В адрес директора ООО «Электрон» внесли представление об устранении нарушений. Его обязали разработать новый порядок эксплуатации земельного участка с мазутохранилищем, обеспечивающий безопасность жизни и здоровья людей.

На этой неделе в Набережных Челнах надзорное ведомство проверило информацию о падении ребенка в открытый люк. Причиной инцидента стало ненадлежащее выполнение должностных обязанностей завхозом.

Татьяна Леухина
Происшествия Татарстан

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