Тренер «Крыльев Советов» оценил аренду Ивана Игнатьева из «Рубина»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал переход нападающего Ивана Игнатьева на правах аренды из казанского «Рубина». По словам наставника самарцев, Игнатьев не похож по стилю игры на ушедшего Сергеева.

«Игнатьев — другой футболист, нежели Сергеев (Иван Сергеев перешел в «Зенит» в нынешнее межсезонье, — прим. ред.). Каждого надо встраивать в игру. Надеюсь, что у Вани все получится здесь. Будем делать все, чтобы он принес нам пользу. Он начинает в новом клубе, с чистого листа. Мы в него верим. Поэтому и взяли», — рассказал Осинькин.

«Рубин» приобрел нападающего у «Краснодара» за 7 миллионов евро в конце 2019 года. За это время Игнатьев провел 37 матчей, в которых отметился 3 голами — все с пенальти. Соглашение казанцев с форвардом рассчитано до 30 мая 2024 года.