На «Госуслугах» заработал сервис, позволяющий получать выписки из ЗАГСов

На портале «Госуслуги» стал доступен сервис, позволяющий получать выписки из ЗАГСов. Об этом сообщается на официальном telegram-канале правительства РФ.

«За выписками из ЗАГСа теперь не нужно никуда ходить, тратить время и стоять в очередях. Их можно получить на портале госуслуг благодаря новому сервису, который запустило Минцифры совместно с ФНС. Речь идет о свидетельствах о браке и разводе, о рождении для себя и детей, о перемене имени. Они бывают нужны для оформления госуслуг, получения других документов или сделок купли-продажи, например, недвижимости», — говорится в сообщении.

Для запроса сведений необходимо зайти в раздел «Документы и данные» портала госуслуг, далее — в раздел «Семья и дети». Также можно оформить подписку, чтобы данные были всегда актуальны в личном кабинете.



Ольга Плешкова