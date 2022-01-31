Количество безработных в Казани за год уменьшилось на 20 тысяч человек

За 2021 год количество безработных в Казани уменьшилось в 3,7 раза — на 20 тыс. человек. На 1 января в столице Татарстана без работы сидел 4 671 человек. Уровень регистрируемой безработицы в столице РТ составил 0,7% от численности рабочей силы, говорится на сайте мэрии.

Трудоустроились 78% обратившихся в центры занятости, то есть больше 20 тысяч человек. Наиболее востребованными оказались работники сфер образования, торговли, здравоохранения, транспорта, производства.

Напомним, что количество вакансий значительно превышает число безработных. По состоянию на конец 2021 года в Казани насчитывалось порядка 23 тысяч свободных рабочих мест.

Также отметим, что Татарстан вошел в топ-10 регионов России, в которых рынок труда восстанавливается быстрее всего.