На реконструкцию очистных сооружений ЖК «Царево Village» направят еще 140,8 млн рублей

Фото: Максим Платонов

На реконструкцию очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации в жилом комплексе «Царево Village» в Пестречинском районе Татарстана готовы выделить еще 140,8 млн рублей. Финансирование осуществляет из федерального и республиканского бюджетов

Строительно-монтажные работы предполагают увеличение производительности очистных сооружений от 2500 до 4000 кубометров в сутки. Их подрядчику необходимо завершить до 30 ноября 2021-го. Приступить к реконструкции он должен 28 февраля, следует из документации на портале госзакупок.

Заказчиком выступает Главное инвестиционно-строительное управление РТ. Осенью 2021-го ведомство уже объявляло аналогичный тендер. Тогда из федерального и регионального бюджетов на реконструкцию выделялось 96,95 миллиона рублей. Работы требовалось завершить к 20 декабря 2021-го.



Как объяснили «Реальному времени» в ООО «Управляющая компания «Унистрой», тендер был включен в перечень объектов, финансируемых по государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной правительством страны в декабре 2017-го.

Проект реконструкции очистных сооружений и хозяйственно-бытовой канализации предусматривает замену оборудования в связи с прогнозируемым ростом объема сбрасываемых стоков в Шигалеевском сельском поселении. Все запланированные работы намерены завершить к концу 2022 года. Подробности — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина