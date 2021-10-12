Очистные сооружения ЖК «Царево Village» реконструируют по госпрограмме почти за 100 миллионов

Ожидается увеличение объема сбрасываемых стоков в Шигалеевском сельском поселении

Очистные сооружения и хозяйственно-бытовую канализацию жилого комплекса «Царево Village» в Пестречинском районе Татарстана ждет реконструкция. Тендер на проведение работ по увеличению их производительности от 2500 до 4000 кубометров в сутки объявило Главное инвестиционно-строительное управление РТ.

На реконструкцию очистных сооружений и канализации из федерального и регионального бюджетов готовы выделить 96,95 миллиона рублей. Как сообщили «Реальному времени» в ООО «Управляющая компания «Унистрой», тендер включен в перечень объектов, финансируемых по государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной правительством страны в декабре 2017-го.

На проведение реконструкции объекта подрядчику отводят чуть больше месяца — работы, к которым он должен приступить 7 ноября, необходимо завершить к 20 декабря 2021-го. Не позднее этого срока ожидается подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения.

Как разъяснили изданию в УК «Унистрой», проект реконструкции очистных сооружений и хозяйственно-бытовой канализации предусматривает замену оборудования в связи с прогнозируемым ростом объема сбрасываемых стоков в Шигалеевском сельском поселении. Все запланированные работы намерены завершить к концу 2022 года. Пока ведется поиск подрядчика.

Проект реконструкции очистных сооружений и хозяйственно-бытовой канализации предусматривает замену оборудования в связи с прогнозируемым ростом объема сбрасываемых стоков в Шигалеевском сельском поселении. Фото: watermagazine.ru

Оборудование заменят на более производительное

Проектом, согласно технической документации к тендеру, предусмотрены строительство подземного усреднителя стоков с надстрокой здания механической очистки и замена оборудования в существующих зданиях на более производительное. При этом в конструкцию и планировку существующих зданий изменений вносить не планируется.

От подрядчика требуется подготовить территорию к проведению работ, в том числе снести некое административно-бытовое здание (АБК) и построить вместо него новое. Оно должно быть обеспечено внутренними водопроводами и канализацией, вентиляцией, отоплением и пожарной сигнализацией. Помимо АБК, основным объектом строительства указано здание механической очистки. От подрядчика требуется не только возвести его, но и оснастить его электроснабжением, сетями связи, отоплением, вентиляцией и внутренним водопроводом.

Среди прочих задач, стоящих перед подрядчиком, строительство наружных инженерных сетей, в частности водоотведения и непосредственно водопровода. Кроме того, в эти работы входит прокладка временной обводной линии К1 и системы электроснабжения.

Площадка, на которой запланированы работы, характеризуется как застроенная территория II категории сложности. Она находится в южной части строящегося ЖК «Царево Village». Со всех сторон ее окружают строительные площадки. Инженерные изыскания на территории, где пройдут работы, провели еще в прошлом году.

Недоочищенные стоки с «Царево Village» нанесли ущерб почти в 5 миллионов

Реконструкция очистных сооружений и канализации в «Царево Village» явно напрашивается. Летом прошлого года инспекторы Минэкологии Татарстана выявили превышения по ряду показателей в сточной воде в месте выпуска с биологических очистных сооружений жилого комплекса в реку Шемелку. Специалисты, взяв пробы воды с БОС, обнаружили, что показатели по аммоний-иону и фосфат-иону превышены в 16 раз, по сульфитам — в 1,5 раза, по цинку — в 2,4 раза, по марганцу — в 2,6 раза.

По этому факту в отношении ООО «Энергоресурс» составили административный материал по ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ («Нарушение правил водопользования при заборе воды, без изъятия воды и при сбросе сточных вод в водные объекты»). Компанию оштрафовали на 80 тысяч рублей.

Размер ущерба, причиненного окружающей среде в результате выявленного нарушения, оценили в 4,9 млн рублей. В результате возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 247 УК РФ, а именно за производство запрещенных видов опасных отходов, транспортировку, хранение, захоронение, использование или иное обращение радиоактивных, бактериологических, химических веществ и отходов с нарушением установленных правил, создавших угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде.

Летом прошлого года инспекторы Минэкологии Татарстана выявили превышения по ряду показателей в сточной воде в месте выпуска с биологических очистных сооружений жилого комплекса в реку Шемелку. Фото: eco.tatarstan.ru

Случившееся в «Царево Village» министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков назвал одним из самых громких примеров причинения ущерба водоемам из-за недоочищенных стоков. По его словам, ежегодно в республике его общая сумма оценивается в 650 миллионов рублей.

Как Шадриков рассказывал в начале января, в Татарстане действует 181 очистное сооружение, из которых 131 сбрасывает воду после очистки в реки и другие водоемы. При этом более чем 80% очистных нужна серьезная модернизация — они устарели и морально, и физически. Работа в этом направлении уже началась — московское ООО «ВТС», которое строило очистные для «Царево Village», займется реконструкцией БОС Казани. Работы продлятся до 2024 года и обойдутся бюджету в 7,1 млрд рублей.

Татьяна Демина