В Татарстане в четверг 27 января ожидается туман
В Татарстане в четверг, 27 января, ожидается туман, об этом жителей предупредили в Гидрометцентре РТ.
На территории республики туман будет местами ночью и утром.
По прогнозу Гидрометцентра РТ, днем местами пройдет небольшой снег. Минимальная температура воздуха ночью составит -13..-18 градусов. Днем ожидается -7..-12 градусов. На дорогах гололедица.
На среду, 26 января, тоже прогнозировали туманную погоду. Температура воздуха в Казани в последнюю неделю января ожидается выше нормы: к концу недели погода станет теплее. В субботу днем прогнозируется минус 8, а в воскресенье — минус 6 градусов.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым