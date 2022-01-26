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В Татарстане в четверг 27 января ожидается туман

12:12, 26.01.2022
В Татарстане в четверг 27 января ожидается туман
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане в четверг, 27 января, ожидается туман, об этом жителей предупредили в Гидрометцентре РТ.

На территории республики туман будет местами ночью и утром.

По прогнозу Гидрометцентра РТ, днем местами пройдет небольшой снег. Минимальная температура воздуха ночью составит -13..-18 градусов. Днем ожидается -7..-12 градусов. На дорогах гололедица.

Фото: realnoevremya.ru

На среду, 26 января, тоже прогнозировали туманную погоду. Температура воздуха в Казани в последнюю неделю января ожидается выше нормы: к концу недели погода станет теплее. В субботу днем прогнозируется минус 8, а в воскресенье — минус 6 градусов.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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