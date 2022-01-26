Новости технологий

11:08 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

В Татарстане дополнительно установят 1 100 видеокамер слежения

10:58, 26.01.2022
В Татарстане дополнительно установят 1 100 видеокамер слежения
Фото: Максим Платонов (архив)

В этом году на территории общественных пространств Татарстана дополнительно установят 1 100 видеокамер по контролю за обстановкой. Об этом сообщил глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

По его словам, в настоящее время на территории республики работает 67 тысяч видеокамер, которые установили в рамках государственных программ «Умный город» и «Безопасный город». Благодаря им в прошлом году было раскрыто 1 600 преступлений.

Глава Минцифры РТ назвал необходимым объединить эти камеры на единой платформе.

Фото: Анна Сейтумерова

В 2020-м в Татарстане благодаря видеокамерам удалось раскрыть более 1,8 тыс. преступлений. На тот момент в республик их насчитывалось около 64 тысяч.

Луиза Игнатьева
ТехнологииОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также