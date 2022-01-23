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В Казани выставили на продажу недостроенное здание торгового центра за 122,4 млн рублей

16:19, 23.01.2022 2
В Казани выставили на продажу недостроенное здание торгового центра за 122,4 млн рублей
Фото: avito.ru

В Казани выставили на продажу недостроенное здание ТЦ «Гулливер Южный». Объявление выставило центральное агентство залогового имущества на «Авито».

3-ех этажное здание 2012 года постройки площадью 2580,2 квадратных метров находится в непосредственной близости от проспекта Победы. Все коммуникации проведены, территория благоустроена. Недостроенный торговый центр продается за 122,4 млн рублей.

Фото: avito.ru

Также в Казани второй год продается торговый центр «Бахетле», расположенный на пересечении пр. Ямашева и пр. Амирхана. Цена его при этом не снижается — покупателю предлагается заплатить 1,3 млрд рублей.

Татьяна Леухина
НедвижимостьОбществоИнфраструктура Татарстан

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