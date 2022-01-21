В Казани жилищные условия в 2021 году улучшили 1,6 тысячи семей

В Казани жилищные условия в 2021 году улучшили 1 666 семей. Возможность вселиться в свои квартиры получили 2 326 обманутых дольщиков, об этом сообщили в ходе отчета заместителя руководителя исполкома Искандера Гиниятуллина мэру Казани Ильсуру Метшину по итогам работы сферы ЖКХ за 2021 год.



В 2021 году квартиры по соципотеке приобрели 1 293 семьи, 419 из них — молодые семьи и 874 — семьи работников бюджетной сферы. С прошлого года для того, чтобы стать участником программы, можно подать документы через МФЦ либо через портал госуслуг.

На сегодняшний день нуждающиеся в улучшении жилищных условий ветераны Великой Отечественной войны обеспечены жильем. В 2021 году субсидии на приобретение жилья получили восемь ветеранов и членов их семей, а с начала действия программы (с 2006 года) — 1 624 участника Великой Отечественной войны и члены их семей.

Еще в 2021 году планировалось расселить 13 аварийных домов на 100 жилых помещений, в которых проживают 294 человека. В настоящее время переселились 263 человека, остальные продолжают переезд.

В Казани 11 малоимущих семей, в которых воспитываются дети-инвалиды с тяжелыми формами хронических заболеваний и которые состоят на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. В очереди остаются еще три взрослых инвалида.

Фото: realnoevremya.ru

На этой неделе в Нижнекамске прошло заселение 120-квартирного дома по проспекту Мира. В нем будут проживать работники бюджетных организаций, медработники — получатели грантов, молодые семьи, а также участники программы «Арендное жилье».

Маргарита Головатенко