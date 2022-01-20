«Яндекс» и ФАС заключили мировое соглашение по делу о поисковой выдаче

Федеральная антимонопольная служба (ФАС), «Яндекс» и заявители по антимонопольному делу заключили мировое соглашение. Об этом сообщается в telegram-канале антимонопольного ведомства.

Яндекс» признал обоснованность выданного ФАС предупреждения и выполнил его положения. Документ после подписания сторонами по антимонопольному делу утвердил Арбитражный суд Москвы.

Фото: fas.gov.ru

Вечером в обогащенных ответах — специальных выделенных блоках «Яндекса» («колдунщиках») — начали появляться сторонние сервисы. «Колдунщики» — интерактивные ответы на запросы пользователей. Технически они могут быть настроены для использования не только принадлежащими «Яндексу» сервисами. Однако в августе 2020 года ряд сервисов обратились в ФАС с жалобой на нарушение конкуренции.

При участии компании Авито, IVI, Дром, Циан, Профи, ЗУН, 2ГИС, Туту.ру и ФАС Яндекс разработал набор внутренних процедур и политик, которые регламентируют недискриминационный доступ к технологии Обогащенных ответов. Новые правила начнут действовать с момента подписания мирового соглашения. Изменения станут заметны через 1-2 месяца, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе сервиса «Авито».

Дело против «Яндекса» возбудили в апреле прошлого года. После этого компания опубликовала принципы, по которым сторонние сервисы могут получить представление в поиске с помощью расширенных ответов.



Татьяна Леухина