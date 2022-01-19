Пробки в Казани вечером достигли 9 баллов
В Казани пробки достигли 9 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Серьезные заторы образовались на улицах Аделя Кутуя, Вишневского, Николая Ершова, Патриса Лумумбы, Гвардейской, Родины, Закиева. Движение встало на улицах Лево-Булачной, Пушкина, на Кировской дамбе, на улице Академика Арбузова, на проспекте Ямашева.
Также пробки наблюдаются на Горьковском шоссе, улицах Декабристов, Копылова, Петра Витера, Восстания, Короленко.
Вчера вечером заторы в городе достигали 8 баллов.АвтоБизнесТранспортОбществоИнфраструктура Татарстан
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