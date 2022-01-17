Определены финалисты XI Региональной премии «Серебряный Лучник» — Приволжье
27 января состоятся очные защиты проектов XI Региональной премии «Серебряный Лучник» — Приволжье. Это работы, набравшие наибольшее количество баллов в ходе заочного электронного голосования жюри. При оценке эксперты, в частности, учитывали значимость проекта, креативность и оригинальность замысла и осуществления, комплексность коммуникационных инструментов и достижение заявленных целей.
Анна Айзенштадт, исполнительный директор Региональной премии «Серебряный Лучник» — Приволжье: «В этом году на соискание премии было подано почти сто заявок. Порадовало большое количество ярких кейсов. Конкуренция была высокой, и в отдельных номинациях на третье место претендовали сразу несколько работ, набрав равное количество баллов. В виде исключения исполнительной дирекцией принято решение о включении всех этих проектов в шорт-лист».
Финалисты будут бороться за победу в очном формате 27 января, открытое мероприятие состоится в культурном пространстве DKRT. Проект, признанный жюри наилучшим, получит право войти в шорт-лист Национальной премии «Серебряный Лучник».
Шорт-лист XI Региональной премии «Серебряный Лучник» — Приволжье
Номинация «Культурно-просветительские проекты»
- «Вагон Константина Головкина». Куйбышевский филиал АО «ФПК». Самара.
- «Пластилиновый Нижний». АНО ТО Восторг. Нижний Новгород.
- «Мелодия небесной росы». АУ УР «Региональная служба новостей «Удмуртия». Ижевск.
Номинация «ESG-коммуникации: экология, социальное развитие и корпоративное управление»
- «100% разделяй». Союз «Верхнекамская торгово-промышленная палата». Березники.
- Корпоративный конкурс детского творчества «Давай раскрасим вместе мир!». ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Березники.
- «Дикий мед Бирский полумарафон». АО «Башспирт». Уфа.
Номинация «Корпоративные коммуникации»
- «Рекой. Морем. Сердцем». Разработка и реализация новой стратегии HR-коммуникаций Волжского пароходства. АО «Судоходная компания «Волжское пароходство». Нижний Новгород.
- «90-летие Автозаводской ТЭЦ». Филиал ООО «ЕвроСибЭнерго-распределенная генерация» «Нижегородский», En+ Group. Нижний Новгород.
- Внутрикорпоративный спецпроект «Говорящие каски». РМ Рейл. Саранск.
- «Наши в городе: развитие бренда работодателя». ООО «СИБУР». Нижний Новгород.
Номинация «Маркетинговые коммуникации»
- «Нижний 800». АНО «Центр 800». Нижний Новгород.
- «Принципиально чистая вода и доставка с великодушным сервисом. Как включить сарафанное радио и увеличить долю рынка, делая всё не так». «Водовоз из Русского села». Киров.
- «Начало нового пути». АО «Судоходная компания «Волжское пароходство». Нижний Новгород.
- «Наш дом». АО «Уфанет». Уфа.
Номинация «Коммуникации в благотворительности»
- Проект «800 добрых дел». АНО «Центр 800». Нижний Новгород.
- «Дарим добро детям». НРО Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Нижний Новгород.
- Спецпроекты DonorSearch. Ассоциация «Донор-Серч». Казань.
- «День темноты». АНО «Эпоха Водолея». Оренбург.
Номинация «Продвижение государственных и общественных программ»
- Коммуникационная кампания инфраструктурного проекта «Город 800». АНО «Центр 800». Нижний Новгород.
- «ЭТНОдевчонки: в поисках счастья». ИА «Удмуртия», ГОО ПМ НКО г. Сарапула «Содружество», МБУК «ДК ЭЛЕКТРОН — ЦВИРНК», Ижевск.
- «Школа бизнеса». АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики». Ижевск.
- Проект Министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области: «(Без)Умный Общественник: Дорога (ярости) спокойствия». Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области. Энгельс.
Номинация «Развитие и продвижение территорий»
- Кампания «Начало Нового». АНО «Центр 800». Нижний Новгород.
- Ландшафтный фестиваль «Исторический парк» 2021. Команда Ландшафтного фестиваля «Исторический парк». Нижний Новгород.
- Видеопроект о путешествиях по Нижегородской области Village Girl. Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Нижегородский туристско-информационный центр». Нижний Новгород.
- «Красный просвещенец». Ирина Маслова, создатель проекта «Городские экспедиции». Нижний Новгород.
Номинация «Антикризисные коммуникации
- #МыПермскийУниверситет. Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ). Пермь
- «Антикризисные коммуникации по выплатам страхового возмещения вкладчикам банков с отозванной лицензией». Мордовское отделение №8589 ПАО Сбербанк. Саранск
- «Книжная PROкачка: объединяя реальности». МКУК «Центральная городская детская библиотека им. А.М. Горького». Нижний Новгород.
Справка
Региональная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Приволжье учреждена в 2011 году Попечительским советом Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник».
Одной из главных целей Премии «Серебряный Лучник» — Приволжье является поощрение лучшего опыта в области развития общественных связей, а также расширение возможностей участия специалистов из регионов в Национальной премии «Серебряный Лучник».
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