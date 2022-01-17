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Определены финалисты XI Региональной премии «Серебряный Лучник» — Приволжье

10:14, 17.01.2022
Определены финалисты XI Региональной премии «Серебряный Лучник» — Приволжье
Фото: Оргкомитет Региональной премии «Серебряный Лучник» - Приволжье

27 января состоятся очные защиты проектов XI Региональной премии «Серебряный Лучник» — Приволжье. Это работы, набравшие наибольшее количество баллов в ходе заочного электронного голосования жюри. При оценке эксперты, в частности, учитывали значимость проекта, креативность и оригинальность замысла и осуществления, комплексность коммуникационных инструментов и достижение заявленных целей.

Анна Айзенштадт, исполнительный директор Региональной премии «Серебряный Лучник» — Приволжье: «В этом году на соискание премии было подано почти сто заявок. Порадовало большое количество ярких кейсов. Конкуренция была высокой, и в отдельных номинациях на третье место претендовали сразу несколько работ, набрав равное количество баллов. В виде исключения исполнительной дирекцией принято решение о включении всех этих проектов в шорт-лист».

Финалисты будут бороться за победу в очном формате 27 января, открытое мероприятие состоится в культурном пространстве DKRT. Проект, признанный жюри наилучшим, получит право войти в шорт-лист Национальной премии «Серебряный Лучник».

Шорт-лист XI Региональной премии «Серебряный Лучник» — Приволжье

Номинация «Культурно-просветительские проекты»

  • «Вагон Константина Головкина». Куйбышевский филиал АО «ФПК». Самара.
  • «Пластилиновый Нижний». АНО ТО Восторг. Нижний Новгород.
  • «Мелодия небесной росы». АУ УР «Региональная служба новостей «Удмуртия». Ижевск.

Номинация «ESG-коммуникации: экология, социальное развитие и корпоративное управление»

  • «100% разделяй». Союз «Верхнекамская торгово-промышленная палата». Березники.
  • Корпоративный конкурс детского творчества «Давай раскрасим вместе мир!». ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Березники.
  • «Дикий мед Бирский полумарафон». АО «Башспирт». Уфа.

Номинация «Корпоративные коммуникации»

  • «Рекой. Морем. Сердцем». Разработка и реализация новой стратегии HR-коммуникаций Волжского пароходства. АО «Судоходная компания «Волжское пароходство». Нижний Новгород.
  • «90-летие Автозаводской ТЭЦ». Филиал ООО «ЕвроСибЭнерго-распределенная генерация» «Нижегородский», En+ Group. Нижний Новгород.
  • Внутрикорпоративный спецпроект «Говорящие каски». РМ Рейл. Саранск.
  • «Наши в городе: развитие бренда работодателя». ООО «СИБУР». Нижний Новгород.

Номинация «Маркетинговые коммуникации»

  • «Нижний 800». АНО «Центр 800». Нижний Новгород.
  • «Принципиально чистая вода и доставка с великодушным сервисом. Как включить сарафанное радио и увеличить долю рынка, делая всё не так». «Водовоз из Русского села». Киров.
  • «Начало нового пути». АО «Судоходная компания «Волжское пароходство». Нижний Новгород.
  • «Наш дом». АО «Уфанет». Уфа.

Номинация «Коммуникации в благотворительности»

  • Проект «800 добрых дел». АНО «Центр 800». Нижний Новгород.
  • «Дарим добро детям». НРО Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Нижний Новгород.
  • Спецпроекты DonorSearch. Ассоциация «Донор-Серч». Казань.
  • «День темноты». АНО «Эпоха Водолея». Оренбург.

Номинация «Продвижение государственных и общественных программ»

  • Коммуникационная кампания инфраструктурного проекта «Город 800». АНО «Центр 800». Нижний Новгород.
  • «ЭТНОдевчонки: в поисках счастья». ИА «Удмуртия», ГОО ПМ НКО г. Сарапула «Содружество», МБУК «ДК ЭЛЕКТРОН — ЦВИРНК», Ижевск.
  • «Школа бизнеса». АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики». Ижевск.
  • Проект Министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области: «(Без)Умный Общественник: Дорога (ярости) спокойствия». Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области. Энгельс.

Номинация «Развитие и продвижение территорий»

  • Кампания «Начало Нового». АНО «Центр 800». Нижний Новгород.
  • Ландшафтный фестиваль «Исторический парк» 2021. Команда Ландшафтного фестиваля «Исторический парк». Нижний Новгород.
  • Видеопроект о путешествиях по Нижегородской области Village Girl. Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Нижегородский туристско-информационный центр». Нижний Новгород.
  • «Красный просвещенец». Ирина Маслова, создатель проекта «Городские экспедиции». Нижний Новгород.

Номинация «Антикризисные коммуникации

  • #МыПермскийУниверситет. Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ). Пермь
  • «Антикризисные коммуникации по выплатам страхового возмещения вкладчикам банков с отозванной лицензией». Мордовское отделение №8589 ПАО Сбербанк. Саранск
  • «Книжная PROкачка: объединяя реальности». МКУК «Центральная городская детская библиотека им. А.М. Горького». Нижний Новгород.
Справка

Региональная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Приволжье учреждена в 2011 году Попечительским советом Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник».

Одной из главных целей Премии «Серебряный Лучник» — Приволжье является поощрение лучшего опыта в области развития общественных связей, а также расширение возможностей участия специалистов из регионов в Национальной премии «Серебряный Лучник».

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