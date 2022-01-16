ГИБДД Казани привлекла к ответственности водителя, дрифтовавшего возле речного порта

Фото: пресс-служба МВД по РТ

Сотрудники ГИБДД Казани привлекли к ответственности водителя, устроившего накануне дрифт на КАМАЗе возле речного порта. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Изучив видеоролик из соцсетей, представители ГИБДД установили государственный регистрационный знак автомобиля, а затем личность водителя. Тот подтвердил, что решил снять видео после завершения рабочей смены.

Далее в отношении мужчины были составлены административные материалы по статье 12.15 ч. 1 (опасное вождение), статьям 12.5 ч.1 (на лобовое стекло установлены предметы, ограничивающие обзорность) и статьи 12.20 (нарушение правил использования звуковых сигналов) КоАП РФ.

Также по результатам осмотра машины сотрудники ОТНиРАС ГИБДД Управления МВД РФ по Казани составили административные материалы из-за отсутствия аптечки, брызговиков, неисправных внешних световых приборов и рулевого управления, а также незаконной установки лестницы и собрали данные для аннулирования регистрации КАМАЗа. Сама машина была помещена на спецстоянку.

Дрифтующий возле речного порта КАМАЗ сняли на видео пользователи соцсетей и выложили в интернет.

Дарья Акимова