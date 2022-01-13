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В Казани вечером пробки достигли 10 баллов

17:41, 13.01.2022
В Казани вечером пробки достигли 10 баллов
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани дорожная ситуация ухудшилась до 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Из-за ДТП пробка образовалась на улице Краснококшайской, на проспекте Победы, на улице Павлюхина. Движение затруднено на улицах Декабристов, Фрунзе, Серова, Бутлерова, Марселя Салимжанова. «Встали» Оренбургский тракт, улица Комиссара Габишева, Зорге.

Фото: скриншот

Еще час назад пробки в городе были 8-балльные.

АвтоБизнесТранспорт Татарстан

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