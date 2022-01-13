В Казани вечером пробки достигли 10 баллов
В Казани дорожная ситуация ухудшилась до 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Из-за ДТП пробка образовалась на улице Краснококшайской, на проспекте Победы, на улице Павлюхина. Движение затруднено на улицах Декабристов, Фрунзе, Серова, Бутлерова, Марселя Салимжанова. «Встали» Оренбургский тракт, улица Комиссара Габишева, Зорге.
Еще час назад пробки в городе были 8-балльные.АвтоБизнесТранспорт Татарстан
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