Гендиректор «Рубина» заявил, что клуб не будет наказывать Игнатьева

Клуб «Рубин» не будет наказывать нападающего Ивана Игнатьева, сообщил генеральный директор клуба Рустем Сайманов.



Нападающий «Рубина» и молодежной сборной России Игнатьев был замечен в нетрезвом состоянии во время празднования своего дня рождения в ночном клубе Красноярска. СМИ сообщили, что футболиста вывели из заведения.



Сайманов подтвердил, что к Игнатьеву не будут применять никаких санкций, информирует «Спорт Экспресс».

Маргарита Головатенко