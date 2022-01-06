Новости спорта

12:49 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Гендиректор «Рубина» заявил, что клуб не будет наказывать Игнатьева

12:19, 06.01.2022

Клуб «Рубин» не будет наказывать нападающего Ивана Игнатьева, сообщил генеральный директор клуба Рустем Сайманов.

Нападающий «Рубина» и молодежной сборной России Игнатьев был замечен в нетрезвом состоянии во время празднования своего дня рождения в ночном клубе Красноярска. СМИ сообщили, что футболиста вывели из заведения.

Сайманов подтвердил, что к Игнатьеву не будут применять никаких санкций, информирует «Спорт Экспресс».

Маргарита Головатенко
СпортФутбол Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также