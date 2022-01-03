В Нижнекамске разыскивают мужчину, пропавшего 31-го декабря
В Нижнекамске ищут 42-летнего Роберта Гараева, пропавшего 31-го декабря. Об этом сообщается на странице ДПСО «След» во «Вконтакте».
31 декабря он вышел из дома №26 по улице Менделеева и пропал. О его местонахождении ничего неизвестно до сих пор. Гареев был одет в тонкие штаны, черную куртку и шапку, кроссовки.
В начале декабря региональный представитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Татарстане Артем Латышев рассказал «Реальному времени» о работе поисковиков, о правилах поведения для родственников потерявшихся.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым