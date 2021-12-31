На обходе городов Волжск и Зеленодольск в Татарстане столкнулись BMW и «Лада» — один водитель погиб

В Татарстане на автодороге в обход городов Волжск и Зеленодольск столкнулись автомобили BMW и «Лада Гранта», сообщили пользователи в соцсетях.



Очевидцы рассказали, что в ДТП погиб водитель «Лады». Подробности ДТП предстоит установить.



29 декабря в Казани произошло две аварии на улице Николая Ершова, в одной из них пострадал водитель.

Маргарита Головатенко