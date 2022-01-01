В Чистополе случился пожар вечером 31 декабря

Вечером 31 декабря в Чистополе произошел пожар по адресу улица Энгельса, 88, квартира 11. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

В 21:00 по номеру вызова пожарной охраны 101 поступило сообщение о пожаре. Оказалось, что в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома горели вещи и мебель. Дым от этого проникал и в другие квартиры. В ходе тушения огня пожарные обнаружили тело погибшей женщины 1959 года рождения. Кроме того, пострадали три человека. Двое мужчин 1940 и 1988 годов рождения и женщина 1985 года рождения с отравлением продуктами горения были отправлены в Чистопольскую ЦРБ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также сотрудники пожарной охраны по установленной автолестнице из окна третьего этажа спасли четырех человек, из квартиры пятого этажа — двух. Площадь возгорания составила 12 кв. метров. Предварительная причина пожара стало неосторожное обращение с огнем.

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Дарья Акимова