Российские власти выделят 1,8 млрд рублей на развитие государственной информационной системы ОМС

В России направят 1,8 млрд рублей на модернизацию государственной информационной системы обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС). Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.

Отмечается, что преобразование системы предполагает организацию ее взаимодействия с единой государственной информационной системой в области здравоохранения. Это будет способствовать своевременному решению вопросов, которые связаны с оказанием населению бесплатной медицинской помощи, повысит доступность медпомощи для россиян и др.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера стало известно, что в 2022 году продолжится начисление специальных социальных выплат медицинским работникам, которые борются с COVID-19. С соответствующим поручением выступил президент РФ Владимир Путин.

Диана Жиленкова