Российские власти выделят 1,8 млрд рублей на развитие государственной информационной системы ОМС
В России направят 1,8 млрд рублей на модернизацию государственной информационной системы обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС). Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.
Отмечается, что преобразование системы предполагает организацию ее взаимодействия с единой государственной информационной системой в области здравоохранения. Это будет способствовать своевременному решению вопросов, которые связаны с оказанием населению бесплатной медицинской помощи, повысит доступность медпомощи для россиян и др.
Вчера стало известно, что в 2022 году продолжится начисление специальных социальных выплат медицинским работникам, которые борются с COVID-19. С соответствующим поручением выступил президент РФ Владимир Путин.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым