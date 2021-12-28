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Российские власти выделят 1,8 млрд рублей на развитие государственной информационной системы ОМС

10:24, 28.12.2021
Российские власти выделят 1,8 млрд рублей на развитие государственной информационной системы ОМС
Фото: realnoevremya.ru

В России направят 1,8 млрд рублей на модернизацию государственной информационной системы обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС). Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.

Отмечается, что преобразование системы предполагает организацию ее взаимодействия с единой государственной информационной системой в области здравоохранения. Это будет способствовать своевременному решению вопросов, которые связаны с оказанием населению бесплатной медицинской помощи, повысит доступность медпомощи для россиян и др.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера стало известно, что в 2022 году продолжится начисление специальных социальных выплат медицинским работникам, которые борются с COVID-19. С соответствующим поручением выступил президент РФ Владимир Путин.

Диана Жиленкова
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