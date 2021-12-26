ЦБ повысит сумму переводов заграницу без сопроводительных документов до 600 тысяч рублей

Банк России намерен увеличить максимальную сумму платежей за границу, не требующую сопроводительных документов, до 600 тысяч рубелей, сообщают «Известия».



Такой шаг либерализации требований валютного контроля направлен на снятие нагрузки с резидентов. Пороговое значение суммы сделки, не требующее подачи документов о проведении операции в банки, будет увеличено с 200 до 600 тысяч рублей. В ЦБ сообщили, что изменения вступят в силу в ближайшее время.

Фото: realnoevremya.ru

Порог в 200 тысяч рублей был установлен в 2003 году. Банк не может контролировать операции со счетами юрлиц в других банках, но это не распространяется на физических лиц и самозанятых.

Маргарита Головатенко