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ЦБ повысит сумму переводов заграницу без сопроводительных документов до 600 тысяч рублей

15:48, 26.12.2021
ЦБ повысит сумму переводов заграницу без сопроводительных документов до 600 тысяч рублей
Фото: cbr.ru

Банк России намерен увеличить максимальную сумму платежей за границу, не требующую сопроводительных документов, до 600 тысяч рубелей, сообщают «Известия».

Такой шаг либерализации требований валютного контроля направлен на снятие нагрузки с резидентов. Пороговое значение суммы сделки, не требующее подачи документов о проведении операции в банки, будет увеличено с 200 до 600 тысяч рублей. В ЦБ сообщили, что изменения вступят в силу в ближайшее время.

Фото: realnoevremya.ru

Порог в 200 тысяч рублей был установлен в 2003 году. Банк не может контролировать операции со счетами юрлиц в других банках, но это не распространяется на физических лиц и самозанятых.

Маргарита Головатенко
ЭкономикаБанкиФинансы

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