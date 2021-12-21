В Татарстане могут провести всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка

В 2022 году планируют провести всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка. Предварительно он состоится в Татарстане.

Как рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, в планах выпустить специальный доклад о работе института, создание рабочих групп по ключевым направлениям, а также проведение консилиума для рассмотрения сложных случаев с учетом специфики регионов, пишет ТАСС.

Мария Львова-Белова была назначена уполномоченным по правам ребенка в октябре. Кандидатуру Львовой-Беловой на этот пост предложил глава государства.

Ольга Шагиева