За 2021 год в Татарстане построили 2,68 миллиона «квадратов» жилья

В Татарстане завершилась программа ввода жилья на 2021 год, она выполнена в полном объеме. Было запланировано ввести 2 млн 670 тыс. кв. м, фактически этот план превышен — 2 млн 682 тыс. 800 кв. м было введено в течение года. Это составляет 100,1% в сравнении с тем же периодом 2020 года.

Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин сегодня на традиционном субботнем совещании с президентом республики Рустамом Миннихановым.

Программа капитального ремонта многоквартирных домов тоже практически полностью завершена — капремонт продолжается только в трех муниципальных образованиях.

Что касается 27 программ капремонта объектов социально-культурной сферы, то и их проведение тоже завершается. На сегодняшний день полностью отремонтированы 2 212 объектов, которые проходили по 23 программам.

Так, по программе капремонта образовательных учреждений осталось закончить работы в казанском детском саду №104. Два объекта из 18 осталось доремонтировать по программе капремонта медицинских стационаров. В двух из шести детских оздоровительных лагерей по соответствующей программе тоже завершаются ремонтные работы.

Людмила Губаева