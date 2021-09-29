В Казани на территории КФУ появится памятник писателю Сергею Аксакову

Фото: «Татинвестгражданпроект»

В Казани появится памятник писателю, общественному деятелю и первому студенту Казанского императорского университета Сергею Аксакову. Его планируется установить на территории главного здания КФУ.

Специалисты выбрали два варианта для месторасположения бюста: у южного фасада главного корпуса университета или в сквере у кафедры астрономии в ансамбле с памятником Л.Н. Толстого и другими знаменитыми выпускниками университета, сообщает пресс-служба «Татинвестгражданпроекта».

Фото: «Татинвестгражданпроект»

Сергей Аксаков — выдающийся мастер реалистической прозы, автор книг «Аленький цветочек», «Детские годы Багрова-внука». Его юношеские годы прошли в Казани. Будучи выпускником Казанской гимназии, Аксаков стал первым студентом Казанского императорского университета. Так как фамилия Аксакова стояла в начале списка, Сергей Тимофеевич получил студенческий билет №1.

В минувшую субботу в Татарстане открыли памятник в честь основателей Астрономической обсерватории Казанского университета Василия Энгельгардта и Дмитрия Дубяго. Его установили в Зеленодольском районе в поселке Октябрьский.

Татьяна Леухина