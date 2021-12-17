В Госдуме одобрили проекты о налоговом эксперименте для микропредприятий, где участвует Татарстан

Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие пакета законопроектов правительства о введении в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях эксперимента о переходе микропредприятий на упрощенную систему налогообложения, пишет «РИА Новости».

Согласно базовому проекту, с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 года в этих регионах установят специальный налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения». Им смогут воспользоваться организации и индивидуальные предприниматели, чей годовой доход не превышает 60 миллионов рублей, а число наемных сотрудников не больше пяти человек. Для них устанавливается налоговая ставка в 8% на доход или 20% на доходы, уменьшенные на величину расходов.

Фото: realnoevremya.ru

Что касается страховых взносов, то для таких организаций установлены нулевые ставки.

Ране сообщалось, что Татарстан готовится участвовать в эксперименте по переводу микропредприятий на новый налоговый режим.

Ольга Шагиева