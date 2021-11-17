Татарстан готовится участвовать в эксперименте по переводу микропредприятий на новый налоговый режим
Российские власти запустят эксперимент по переводу микропредприятий на автоматизированную упрощенную систему налогообложения. О готовности принять участие в нем заявили Татарстан и Калужская область. Сообщил об этом ТАСС со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
Мишустин считает, что такая система существенно облегчит взаимодействие бизнеса с государством. Участникам этого эксперимента не придется готовить и подавать налоговые декларации. Расчеты платежей будут проходить автоматически на основе данных контрольно-кассовой техники и движений по счетам в уполномоченном банке.
Перейти на такой режим смогут организации и индивидуальные предприниматели с годовым доходом не болеет 60 млн рублей и численностью наемных работников не больше пяти человек.
Депутаты Татарстана одобрили реструктуризацию долга по федеральному кредиту на сумму 28,1 млрд рублей сроком на 9 лет. Председатель Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин сообщил, что республика — первый регион в России, принимающий подобное решение.
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