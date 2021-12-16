В Госдуме предложили ввести ежегодные предновогодние выплаты пенсионерам
Комитет Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов предложил ежегодно выплачивать предновогодние выплаты пенсионерам, сообщают «Известия».
На доходе пенсионеров может сказаться инфляция, по итогам года она может составить 9%. В предпраздничные дни расходы россиян обычно повышаются в связи с организацией праздника и покупкой подарков.
В законопроекте предлагается установить выплату в размере получаемой гражданами пенсии на дату предоставления им данной пенсионной выплаты. На это в 2022 году может потребоваться 786,2 млрд рублей из федерального бюджета.
Авторы законопроекта считают, что при необходимости расходы можно будет частично покрыть из средств ФНБ.
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