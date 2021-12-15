В Казани с 16 декабря возвращают остановку троллейбуса №3 на улицу Академика Сахарова, 24

С 16 декабря в связи с окончанием земляных работ на улице Академика Сахарова остановка троллейбуса №3 переносится на прежнее место к дому 24 по вышеназванной улице. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс» в своем телеграм-канале.

Из-за ремонтных работ остановка некоторое время располагалась на улице Хайдара Бигичева.

Фото: Максим Платонов (архив)

Ранее стало известно, что в Казани перекроют участки дорог по улицам Юлиуса Фучика и Минской.



Дарья Акимова