Казанцы смогут пройти бесплатное тестирование на ВИЧ

Жители Казани смогут пройти бесплатное тестирование на ВИЧ 10 декабря — на двух центральных улицах города для этого разместят тест-мобили, сообщает мэрия.



Пройти тестирование с 11:00 до 17:00 будет можно на улице Баумана и по адресу: ул. Петербургская, 1.

Фото: realnoevremya.ru

Жителям расскажут о рисках, ответят на интересующие вопросы. В этом году такая акция проходит в последний раз.

Маргарита Головатенко