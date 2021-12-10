Казанцы смогут пройти бесплатное тестирование на ВИЧ
Жители Казани смогут пройти бесплатное тестирование на ВИЧ 10 декабря — на двух центральных улицах города для этого разместят тест-мобили, сообщает мэрия.
Пройти тестирование с 11:00 до 17:00 будет можно на улице Баумана и по адресу: ул. Петербургская, 1.
Жителям расскажут о рисках, ответят на интересующие вопросы. В этом году такая акция проходит в последний раз.
Маргарита ГоловатенкоОбществоМедицина Татарстан
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