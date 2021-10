В РФПИ рассказали о результатах исследования «Спутника Лайт» в Аргентине

Исследование в Аргентине показало, что бустерный укол однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» дает сильный иммунный ответ, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

— Первое в мире комбинированное исследование в Аргентине, проведенное при поддержке РФПИ, показало, что вакцины «Спутник Лайт» и Moderna в качестве бустеров вызвали сильный иммунный ответ к COVID-19, — говорится в сообщении.

BREAKING | RDIF: World's 1st combo study in Argentina, supported by RDIF, showed that Sputnik Light (1st shot of #SputnikV) & Moderna vaccines helped other vaccines as 2nd shots/boosters by inducing stronger immune response vs #COVID. AZ/Sputnik Light combo showed great results. pic.twitter.com/zupkVoQLFV