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В РФПИ рассказали о результатах исследования «Спутника Лайт» в Аргентине

18:33, 14.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В РФПИ рассказали о результатах исследования «Спутника Лайт» в Аргентине
Фото: Максим Платонов

Исследование в Аргентине показало, что бустерный укол однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» дает сильный иммунный ответ, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

— Первое в мире комбинированное исследование в Аргентине, проведенное при поддержке РФПИ, показало, что вакцины «Спутник Лайт» и Moderna в качестве бустеров вызвали сильный иммунный ответ к COVID-19, — говорится в сообщении.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что создатели вакцины «Спутник» проводят совместные исследования с Pfizer в двух странах.

Кроме того, исследование центра имени Гамалеи показало эффективность российской вакцины «Спутник Лайт» против дельта-штамма коронавируса на уровне 70% в течение трех месяцев после прививки.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина

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