Группа iMARS поделилась идеями продвижения отечественных товаров на китайском рынке

Рынок Китая привлекает российских экспортеров. И многие считают, что Китай «съест» все, что бы ему ни предложили. При этом очевидно, что один из самых конкурентных рынков в мире исповедует жесткие рыночные законы. О продвижении российского товара в Китае рассказала бренд-менеджер коммуникационной группы iMARS Айна Хамзина.



Эксперт полагает, что выходить на рынок Поднебесной выгодно с продуктами для здорового питания, которые там сейчас популярны.

«Помимо людей, следящих за собой, в Китае огромное число аллергиков («спасибо» многолетним проблемам с экологией), людей с респираторными заболеваниями, проблемами, связанными с неправильным питанием. Поэтому тренд качественных экопродуктов превратился в настоящий мейнстрим», — отмечает бренд-менеджер iMARS Айна Хамзина.

Однако прежде чем выходить на рынок с товаром, стоит провести фокус-группу, перевести этикетку на китайский язык и адаптировать ее под китайский рынок. Также важно зарегистрировать собственную торговую марку. А уже затем заниматься вопросами сертификации, таможни и логистики, ценообразования.

«Связываться с китайскими ретейлерами — себе дороже, поэтому вариант один — идти в онлайн-продажи. Три «быстрые черепахи» китайского e-commerce: Weibo (14+), WeСhat (16+) и Taobao (0+). WeСhat — это самое популярное приложение в Поднебесной, объединяющее функции мессенджера, сервиса блогов и публичных страниц, платежной системы. Он доступен и для иностранных юрлиц. Weibo — это сервис микроблогов в 500 млн юзеров, удобная площадка для таргетированной рекламы, в которой есть CRM-система для аналитики и сбора данных о пользователях. Taobao — самая крупная в Китае e-commerce площадка как для B2C, так и для C2C. Как резидент, так и нерезидент Китая может бесплатно зарегистрировать магазин на Taobao на физическое лицо», — комментирует эксперт iMARS.

В компании также предостерегают экспортеров без опыта работы на рынке Поднебесной и не знающих китайского языка от заказа рекламы в местных маркетинговых агентствах.