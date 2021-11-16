СМИ: США могут объявить дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине

Администрация президента США Джо Байдена планирует объявить дипломатический бойкот Олимпийских игр, которые пройдут в феврале следующего года в Пекине. Об этом пишет издание The Washington Post.

Ожидается, что ни один из представителей американских властей не посетит соревнования. При этом, отмечает здание, окончательного решения нет. Но Байдену поступили соответствующие рекомендации, с которыми он намерен согласиться. Такая мера станет ответом на нарушения прав человека, которые США приписывают Китаю.