В Альметьевске создадут архив муниципальных органов и организаций
В Альметьевске создадут архив муниципальных органов и организаций района. Под эти цели город выделяет нежилое здание по адресу Тукая, 61.
Помещение приведут в порядок — объявлен тендер на разработку проектно-сметной документации для капремонта сооружения за 1,16 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.
Будущий архив займет одноэтажное здание 1967 года постройки во дворах жилых домов по ул. Тукая. Общая площадь — 697,5 квадратных метров. Исполнителю госзаказа необходимо выполнить визуальное, а при необходимости детальное (инструментальное) обследование помещения с последующей подготовкой технического заключения.НедвижимостьОбщество Татарстан
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