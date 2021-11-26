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Пробки в Казани в пятницу вечером достигли 8 баллов

17:39, 26.11.2021

В Казани в пятницу вечером образовались 8-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Пробки из-за ДТП образовались на проспекте Победы, на Оренбургском тракте. Встали улицы Техническая, Павлюхина, Назарбаева, Достоевского, Аделя Кутуя, Николая Ершова.

Заторы наблюдаются на улицах Аграрной, Лево-Булачной, Пушкина, Карла Маркса. Также движение затруднено на улицах Восстания, Копылова, Петра Витера, проспекте Ибрагимова.

АвтоБизнесТранспорт Татарстан

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