Пробки в Казани в пятницу вечером достигли 8 баллов
В Казани в пятницу вечером образовались 8-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Пробки из-за ДТП образовались на проспекте Победы, на Оренбургском тракте. Встали улицы Техническая, Павлюхина, Назарбаева, Достоевского, Аделя Кутуя, Николая Ершова.
Заторы наблюдаются на улицах Аграрной, Лево-Булачной, Пушкина, Карла Маркса. Также движение затруднено на улицах Восстания, Копылова, Петра Витера, проспекте Ибрагимова.АвтоБизнесТранспорт Татарстан
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