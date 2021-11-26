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Верховный суд РТ решит, где судить замглавы Черемшана

08:38, 26.11.2021
Верховный суд РТ решит, где судить замглавы Черемшана
Фото: cheremshan.tatarstan.ru

Черемшанский райсуд Татарстана отказался рассматривать уголовное дело 65-летнего заместителя главы района Габдурашида Замалтдинова. Оба судьи объявили самоотвод, и отправили материалы в Верховный суд республики, чтобы тот определил для разбирательства другой районный суд, выяснило «Реальное время».

Замалтдинова обвиняют в превышении полномочий и растрате имущества путем продажи по заниженной цене и сдаче в утиль автотранспорта. По версии СК, преступления были совершены еще на прежней работе — в МУП «Коммунальные сети Черемшанского района» в 2018 году. Вину муниципальный чиновник и депутат не признает.

Ранее Верховный суд РТ отправил в Аксубаево материалы дела председателя черемшанского ПИЗО, обвиненной в преступной халатности, повлекшей увод из муниципальной собственности объекта за 3 млн рублей.

Как показало следствие, в результате отчужденный объект оказался у семьи ныне подсудимого замглавы. Подробности — в материале «Реального времени».

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