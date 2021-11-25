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В Казани образовались 7-балльные пробки вечером

17:45, 25.11.2021 1
В Казани образовались 7-балльные пробки вечером
Фото: kzn.ru

В Казани в четверг вечером образовались 7-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Заторы образовались на улицах Николая Ершова, Вишневского, Павлюхина, Технической, на Оренбургском тракте. Движение затруднено на улицах Родины, на проспекте Победы, улице Космонавтов.

Пробки также наблюдаются на проспекте Ямашева, улицах Копылова, Тэцевской, Петра Витера, Максимова.

Утром в Казани наблюдались 9-балльные пробки.

АвтоБизнесТранспорт Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:41
    аварии как всегда усложняют движение
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