По примеру Москвы: как застроят промзону Советского района Казани

Фото: предоставлено ООО ﻿СЗ «ТЕКТУМ»

Журналистам и риелторскому сообществу показали, как к 2024 году будет выглядеть бывшая территория «Кулонстроя» и ювелирного завода «Кулон». Компания-застройщик «Тектум» при проектном финансировании банк «Открытие» построит здесь 8-секционный ЖК с домами высотой от 10 до 20 этажей.

«Открытие» года

Жилой комплекс будет находиться вблизи пересечения улиц Аделя Кутуя и Альберта Камалеева и носить название «Открытие». С одной стороны, это подчеркивает роль в проекте одноименного банка, который не только финансировал строительство через эскроу-счета, но и проявил гибкость, оперативно пересчитав финмодель и другие документы после изменения первоначального архитектурного плана. Кстати, существенные поправки к проекту предложило внести городское управление градостроительства, что, по заверению всех участников строительства, было абсолютно верным решением, увеличившим комфорт и безопасность будущих жильцов.

Вторая причина назвать жилой комплекс «Открытием» — особая архитектура и учет нормативов по инсоляции, позволившие сделать двор и абсолютно каждую квартиру максимально светлыми и открытыми солнцу. Солнечный свет будет поступать и в широкие панорамные окна, которые предусмотрены даже в ванных комнатах отдельных квартир на высоких этажах.

Особая архитектура и учет нормативов по инсоляции, позволят сделать двор и абсолютно каждую квартиру максимально светлыми

Светло будет и в вечернее время, с этой целью предусмотрено 3 уровня освещения: для велодорожек (они пролягут по периметру ЖК), для пешеходных и детских зон, а также главный источник света — фонари вдоль дорог, ведущих к подъездам.

Особенности проекта

По словам главного архитектора проекта Айрата Сафина, специалисты при проектировании ориентировались на московский опыт, и главным образом, на ЖК «Садовый Квартал». Сходные черты прослеживаются как в фасаде зданий, так и в ППТ — проекте планирования территорий. Так, по соседству с «Открытием» вскоре будет возведен еще один жилой объект, которые соединятся бульваром в виде полукольца. К ЖК будет вести съезд с Вознесенского тракта, что позволит жителям дома добираться в любую часть города с минимальными заторами.

Директор Агентства недвижимости «ФЛЭТ» Руслан Хабибрахманов, презентуя проект со своей стороны, отметил, что в ближайшем будущем этот район станет вторым центром Казани, так как здесь активно строятся комфортабельные ЖК бизнес-класса. Причем, по большинству параметров (уникальная архитектура, просторное лобби, передовые инженерные решения, такие как автополив растений во дворе и т.д.) строящийся ЖК «Открытие» тоже находится в полушаге от «бизнеса» и заметно превосходит заявленный комфорт-класс.

ЖК «Открытие» находится в полушаге от бизнеса-класса и заметно превосходит заявленный комфорт-класс

Фактически, по цене «комфорта» (от 100 тысяч рублей за квадрат на стадии котлована) жильцы получат большинство преимуществ более высокого класса жилья. Так, первые этажи всех домов будут отданы под общее пользование жильцов. Здесь разместятся просторные помещения для парковки детских колясок, велосипедов и другого микромобильного транспорта, просторные лифтовые холлы первых этажей, пункт охраны.

Ожидается, что к моменту сдачи жилья (2024 год), цены вырастут на минимум на 30%. По словам эксперта, на сегодня в стадии оформления порядка сотни сделок купли-продажи, а еще около 600 квартир — пока в ожидании новых хозяев.

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