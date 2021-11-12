Эксперты рассказали, насколько подорожали автомобили с пробегом в Казани

В Казани за 10 месяцев этого года автомобили с пробегом в возрастной группе до семи лет подорожали на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, таковы данные исследования «Авито Авто».



Средняя стоимость автомобиля в возрасте до семи лет в столице Татарстана составила 946 тыс. рублей по итогам октября 2021 года. В целом по России цена авто достигла 930 тыс. рублей, подорожав на 42%. Эксперты связывают подорожание на рынке с дефицитом новых моделей из-за кризиса поставок электронных автокомпонентов.

В рейтинге самых востребованных в Казани автомобилей за январь — октябрь 2021 года на первом месте находится Kia Rio, на втором — ВАЗ (LADA) Granta. На третьей позиции — Hyundai Solaris. Замыкают пятерку Volkswagen Polo и Toyota Camry. Средняя цена популярных в Казани авто увеличилась: автомобили модели Kia Rio в возрасте до 7 лет прибавили в цене на 22,3%, автомобили ВАЗ (LADA) Granta подорожали в среднем на 29,4%, Hyundai Solaris — на 30,2%.

Как прокомментировал руководитель группы аналитики «Авито Авто» Марат Миннекаев, сейчас хороший момент для продажи автомобиля. При покупке машины нужно действовать исходя из личных возможностей:

— Если есть потребность в покупке автомобиля, то лучше это делать сейчас, не дожидаясь дальнейшего повышения цен. Если же сейчас на рынке нет желаемой комплектации, то следует решить, что лучше — рассмотреть альтернативные модели в наличии либо ждать нужную модель, заранее планируя более высокий бюджет.

Фото: realnoevremya.ru

В пятницу, 12 ноября, «АвтоВАЗ» приостановил производство автомобилей на всех сборочных линиях в Тольятти из-за отсутствия электронных компонентов. До этого компания была вынуждена приостанавливать производство, однако такие меры носили временный характер. Сбои в работе продолжаются из-за проблем с поставками компонентов электроники от «Роберт Бош Самара», испытывающей сложности с поставщиками.

Маргарита Головатенко