«АвтоВАЗ» полностью остановил производство из-за отсутствия электронных компонентов

«АвтоВАЗ» в пятницу приостановил производство автомобилей на вех сборочных линиях в Тольятти из-за отсутствия электронных компонентов, сообщает «Автостат».

Для работников устанавлиевается простой с компенсацией двух третей средней заработной платы. Сборка LADA Granta на этой неделе велась только 9 ноября. LADA Largus, XRAY, Renault Logan и Sandero — с 8 по 11 ноября включительно, собирать LADA Niva не будут всю неделю. Завод «LADA Ижевск», использующий для сборки LADA Vesta иные компоненты, продолжает работать в нормальном режиме.

О полной остановке производства сообщается впервые. До этого компания была вынуждена приостанавливать производство, однако такие меры носили временный характер. Сбои в работе продолжаются из-за проблем с поставками компонентов электроники от «Роберт Бош Самара», испытывающей сложности с поставщиками.

Фото:Максим Платонов (архив)

В июле «АвтоВАЗ» приостанавливал производство машин семейства Lada Granta и Niva и на первой линии, где собирают модели Lada Xray, Lada Largus, Renault Logan и Renault Sanderо.



Маргарита Головатенко