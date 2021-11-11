Специалист Минздрава РФ: у заболевших COVID-19 беременных женщин чаще случаются выкидыши

Фото: Максим Платонов

У беременных женщин, которые заболели коронавирусом, увеличивается частота выкидышей. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава по акушерству Роман Шмаков.

По его словам, инфекция может вызвать задержку развития плода. COVID-19 может серьезно навредить здоровью новорожденного ребенка, особенно в том случае, если он появился на свет раньше назначенного срока, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Специалист отметил, что если будущая мама сделает прививку от коронавируса, то ее антитела передадутся и ребенку. Так малыши будут защищены от инфекции во время родов и в период лактации.

В прошлом месяце глава ведомства Михаил Мурашко рассказал, что в стране количество беременных с COVID-19 в тяжелом состоянии увеличилось вдвое. Также стало известно, что репродуктивное здоровье женщин, перенесших COVID-19 в тяжелой или среднетяжелой форме, может снизиться в пять раз.

Диана Жиленкова