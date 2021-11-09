В Казани могут запустить промпроизводство аэротакси

В Казани к 2025 году планируют запустить промышленное производство аэротакси. Об этом рассказал гендиректор компании по созданию дронов-такси Hover Александр Атаманов.

Компания может запустить промпроизводства в Москве и еще в двух городах, кроме Казани, — в Уфе и Красноярске. К 2030 году планируется организовать сборку за рубежом, преимущественно в странах Ближнего Востока.

Hover хочет начать полеты над Москвой в 2023 — 2025 годах. Свое аэротакси компания разрабатывает с 2019 года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сейчас аэротакси тестируется. В феврале разработчики испытывали дрон на арене в «Лужниках». Из соображений безопасности с пассажирами на борту дрон взлетает только на несколько секунд и невысоко, на полметра. Аэротакси может взлетать на высоту до 150 м и разгоняться до 200 км/ч. Батареи хватает на 20 минут максимум, а сам дрон можно зарядить от обычной розетки в 220 вольт. Для полной зарядки потребуется восемь часов. От более мощного промышленного заряда — 40 минут. Поднять дрон может до 300 кг, пишет ТАСС.

В октябре «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, госкорпорации «Ростех») сообщил о планах совместно с Electro.cars поставить в регионы РФ, в том числе и в Казань, 80 электрозарядных станций (ЭЗС). Это планируется сделать в рамках пилотного проекта электротакси.



Татьяна Леухина