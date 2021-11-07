Госавтоинспекция ищет свидетелей двух ДТП в Приволжском районе Казани

В Приволжском районе Казани Госавтоинспекция ищет предполагаемых виновников двух аварий, в которых пострадали молодые женщины. Об этом сообщает отдел пропаганды ОГИБДД УМВД России по Казани.

Первая авария произошла 3 ноября в 16.30. Водитель автомобиля «Шевроле», следуя по Танковому кольцу со стороны ул. Танковой в направлении проспекта Универсиады, перестраиваясь, создал помеху троллейбусу. После этого он скрылся с места происшествия. А 30-летняя пассажирка троллейбуса получила травмы различной степени тяжести. После оказания медицинской помощи ее отпустили из травматологического пункта домой.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также сотрудники ГИБДД разыскивают очевидцев ДТП, которое произошло вчера напротив дома 16а по ул. Мавлютова. Водитель неустановленного авто наехал на 22-летнюю девушку и скрылся с места происшествия.

