Госавтоинспекция ищет свидетелей двух ДТП в Приволжском районе Казани
В Приволжском районе Казани Госавтоинспекция ищет предполагаемых виновников двух аварий, в которых пострадали молодые женщины. Об этом сообщает отдел пропаганды ОГИБДД УМВД России по Казани.
Первая авария произошла 3 ноября в 16.30. Водитель автомобиля «Шевроле», следуя по Танковому кольцу со стороны ул. Танковой в направлении проспекта Универсиады, перестраиваясь, создал помеху троллейбусу. После этого он скрылся с места происшествия. А 30-летняя пассажирка троллейбуса получила травмы различной степени тяжести. После оказания медицинской помощи ее отпустили из травматологического пункта домой.
Также сотрудники ГИБДД разыскивают очевидцев ДТП, которое произошло вчера напротив дома 16а по ул. Мавлютова. Водитель неустановленного авто наехал на 22-летнюю девушку и скрылся с места происшествия.
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