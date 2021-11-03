Правительство выплатит по 2 млн рублей в качестве премии в области науки и техники — это много или мало?

В России присудили премию правительства 2021 года в области науки и техники. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.



Лауреатами объявлены 143 человека, в том числе 55 докторов наук, 33 кандидата наук, 34 профессора и 15 доцентов. Размер вознаграждения для каждого авторского коллектива — их всего 15 — составляет 2 млн рублей.

Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

Так, за создание экологически безопасного производства поликарбонатов широкого ассортимента и сырьевой базы на ПАО «Казаньоргсинтез» премии присудят:

кандидату химических наук, генеральному директору Казанского публичного акционерного общества «Органический синтез», руководителю работы Фариду Минигулову;

главному инженеру завода Айдару Валитову;

заместителю генерального директора Ринату Зарипову;

заместителю генерального директора Фанису Калимуллину;

директору завода Андрею Преснякову;

доктору технических наук, профессору, заместителю главного инженера Дамиру Сафину;

заместителю генерального директора акционерного общества «ТАИФ» Владимиру Преснякову;

главному советнику генерального директора акционерного общества «ТАИФ» Альберту Шигабутдинову;

генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «СафПласт» Андрею Евсееву;

кандидату технических наук, старшему научному сотруднику акционерного общества «Институт пластмасс имени Г.С. Петрова» Ирине Золкиной.

Фото: mpt.tatarstan.ru

За разработку вертолета «Ансат» премии присуждаются:

бывшему директору по производству — первому заместителю генерального директора акционерного общества «Казанский вертолетный завод» Валерию Карташеву;

кандидату технических наук, бывшему директору конструкторско-технологического центра Игорю Бугакову;

советнику управляющего директора Александру Лаврентьеву;

первому заместителю главного конструктора отдела Виктору Овчинникову

бывшему первому заместителю технического директора — начальнику управления главного технолога — главному технологу Леониду Павлову;

главному конструктору — начальнику опытно-конструкторского бюро Алексею Степанову (посмертно);

доктору технических наук, профессору, проректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева — КАИ» Сергею Михайлову;

главному специалисту отдела опытно-конструкторского бюро акционерного общества «Национальный центр вертолетостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова» Василию Наму (посмертно);

доктору технических наук, главному специалисту опытно-конструкторского бюро того же общества Владимиру Шувалову;

кандидату технических наук, ведущему научному сотруднику научно-исследовательского комплекса федерального государственного бюджетного учреждения «Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского» Николаю Тарасову.

Фото minobrnauki.gov.ru

Премия в размере 2 млн рублей — это:

$27,9 тыс. по сегодняшнему курсу.

по сегодняшнему курсу. В 5 раз меньше, чем получили разработчики вакцины «Спутник V»

В 39 раз меньше, чем размер денежного вознаграждения за Нобелевскую премию — в 2021 году за нее заплатят $1,1 миллиона.

— в 2021 году за нее заплатят $1,1 миллиона. В 107 раз меньше, чем получают лауреаты премии Breakthrough Prize по фундаментальной физике, в областях науки о жизни и математики — каждый по $3 миллиона.

по фундаментальной физике, в областях науки о жизни и математики — каждый по $3 миллиона. Две премии правительства РФ 2021 года в области науки и техники для молодых ученых , а также имени Юрия Гагарина в области космической деятельности в 2021 году — каждая составляет 1 млн рублей.

, а также имени Юрия Гагарина в области космической деятельности в 2021 году — каждая составляет 1 млн рублей. В 1,25 раза меньше, чем президентская премия РФ в области науки и инноваций для молодых ученых — несколько лет назад она составляла 2,5 млн рублей.

— несколько лет назад она составляла 2,5 млн рублей. В 8 раз меньше, чем бюджет премии Ласкера за достижения в медицине — за некоторые номинации платят $250 тысяч.

за достижения в медицине — за некоторые номинации платят $250 тысяч. В 2,6 раза меньше, чем Международная премия им. Н.И. Лобачевского «За выдающиеся работы в области фундаментальной и прикладной математики», которую вручают в КФУ, — за нее платят $75 тысяч.

«За выдающиеся работы в области фундаментальной и прикладной математики», которую вручают в КФУ, — за нее платят $75 тысяч. 27,9 тыс. Шнобелевских премий — она составляет 1 доллар.

Алексей Нечаев