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В Казани 20 человек эвакуировались из многоквартирного дома из-за пожара

19:46, 31.10.2021
В Казани 20 человек эвакуировались из многоквартирного дома из-за пожара
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани из-за пожара на третьем этаже в доме по адресу Короленко, д.52 А эвакуировались 20 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что горение происходило на третьем этаже. Они установили трехколенную лестницу в окно 3 этажа. Позже было ликвидировано открытое горение на площади 4 кв.метра. Пострадавших нет.

По словам хозяина комнаты, он вышел в магазин, а когда вернулся — комната уже горела. Причину пожара установят дознаватели Государственного пожарного надзора.

Вчера в Казани вечером загорелось здание банкетного зала «Океан лав» по улице Адоратского. Никто не пострадал.

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