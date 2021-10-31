В Казани 20 человек эвакуировались из многоквартирного дома из-за пожара

В Казани из-за пожара на третьем этаже в доме по адресу Короленко, д.52 А эвакуировались 20 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что горение происходило на третьем этаже. Они установили трехколенную лестницу в окно 3 этажа. Позже было ликвидировано открытое горение на площади 4 кв.метра. Пострадавших нет.

По словам хозяина комнаты, он вышел в магазин, а когда вернулся — комната уже горела. Причину пожара установят дознаватели Государственного пожарного надзора.

Вчера в Казани вечером загорелось здание банкетного зала «Океан лав» по улице Адоратского. Никто не пострадал.

